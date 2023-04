PAK vs NZ: लाहौर में बदला लेने के इरादे से उतरेगी न्यूजीलैंड, जानें पिच से कितनी मिलेगी मेहमान टीम को मदद

pak-vs-nz 2nd t20 pitch report gaddafi-stadium-lahore-pitch-analysis-pakistan-vs-new-zealand-babar-azam

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को एकतरफा हार का स्वाद चखाया था. न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान (New Zealand Tour of Pakistan 2023) के खिलाफ दूसरा मुकाबला खेलने के लिए तैयार है. 5 टी20 मैचों की सीरीज (PAK vs NZ T20 Series 2023) में पाकिस्तान 1-0 से आगे है और इस मैच को जीतकर सीरीज में अपनी बढ़त को और मजबूत करना चाहेगी तो न्यूजीलैंड की टीम पहले मुकाबले में शर्मनाक हार को भुलाकर पलटवार करने के लिए तैयार है. ये मुकाबला भारतीय फैंस भी रात 9.30 बजे से लाइव देख सकते हैं.

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में शनिवार को पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. इस मैदान पर अभी तक 25 अंतरराष्ट्रीय टी20 मुकाबले खेले गए हैं और 15 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है. यहां का पहली पारी का औसत स्कोर 160 रन का है तो दूसरी पारी में 145 तक बन पाते हैं. हालांकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने यहां 24 में से 11 मैच जीते हैं. इंग्लैंड ने यहां पाकिस्तान के खिलाफ 209 रन का सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया था तो न्यूजीलैंड की टीम इसी मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ 94 रन पर ढेर हो गई थी.

PAK vs NZ T20 Series 2023 के लिए पाकिस्तान टीम

बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान (उपकप्तान), फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इहसानुल्लाह, इमाद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी , शान मसूद और जमान खान.

PAK vs NZ T20 Series 2023 के लिए न्यूजीलैंड टीम

टॉम लैथम (कप्तान), मार्क चैपमैन,डेन क्लेवर, मैट हेनरी, बेन लिस्टर, एडम मिल्ने, कोल मैककोनी, डेरिल मिचेल, रचिन रवींद्र, ईश सोढ़ी, विल यंग, जेम्स नीशम, हेनरी शिपले, ब्लेयर टिकनर और विल यंग.

