PAK vs NZ: T20 के बाद अब ODI में घमासान के लिए तैयार हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, जानें भारत में कहां देखें लाइव

pak-vs-nz-1st odi-live-streaming-where to watch-pakistan-vs-new-zealand-odi-series-2023-in india

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand) के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज (PAK vs NZ ODI Series 2023) का पहला मुकाबला गुरुवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जाएगा. वनडे सीरीज में पहले दो मैच गंवाने के बाद सीरीज में वापसी करने वाली न्यूजीलैंड की टीम के हौसले बुलंद हैं और वे उसी लय को बरकरार रखना चाहेगी. दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम पूरी ताकत के साथ वनडे सीरीज के लिए मैदान पर उतरने के बाद जीत नहीं मिली. सीरीज 2-2 से बराबरी रहने का ये भी मतलब हो सकता है कि पाकिस्तान की पूरी मजबूत टीम और न्यूजीलैंड की दूसरे दर्जे की टीम के बराबर है. अब वनडे सीरीज में क्या कीवीयों के जीत का सिलसिला जारी रहेगा? भारत में भी इस मुकाबले को लाइव देखा जा सकता है.

NZ vs PAK ODI Series 2023 का पहला मुकाबला कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच कब खेला जाएगा?

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 27 अप्रैल, गुरुवार को खेला जाएगा. यह 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला है.

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच कितने बजे से शुरू होगा?

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला शाम 04.00 से शुरू होगा. टॉस मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले होगा.

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के सोनी टेन 5 चैनल पर देखा जा सकता है.

PAK vs NZ Live Streaming मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध है. यहां आप अंग्रेजी में कमेंट्री के साथ मैच देख सकते हैं. इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी.

