PAK vs ENG: शर्मनाक हार पर बाबर आजम का बेतुका बहाना, 'शाहीन, हारिस, नसीम नहीं हैं तो कहां से जीतेंगे'

डीएनए हिंदी: कराची टेस्ट (Karachi Test) में पाकिस्तान को मिली हार के बाद कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने नया बहाना सुना दिया. तीन मैचों की टेस्ट सीरीज (PAK vs ENG Test Series 2022) में पाकिस्तान को 3-0 से शर्मानाक हार झेलनी पड़ी. ये घर पर पाकिस्तान की लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज में हार है. इससे पहले बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था. इस हार का ठीकरा कप्तान ने गेंदबाजों के सिर पर फोड़ दिया है. इस सीरीज में इंग्लैड के बल्लेबाजों ने बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की और काफी तेजी से रन बनाए.

हार से निराश पाकिस्तानी कप्तान

हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा, "एक टीम के रूप में हमारे लिए यह निराशाजनक है. हम इस सीरीज में वापसी नहीं कर पाए. लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह से सीरीज खेली तो वास्तव में जीत का श्रेय इंग्लैंड को जाता है. हम दुर्भाग्यशाली रहे कि हमारे फास्ट बॉलर फिट नहीं थे. शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ नसीम शाह फिट नहीं थे और हमने जो नए गेंदबाजों को खिलाया उन्होंने प्रदर्शन किया लेकिन एक्जिक्यूट नहीं कर पाए. जब हम मैच में पकड़ बनाने की स्थिति में थे तो कुछ शॉफ्ट डिसमिसल हुए उसकी वजह से हमने विकेट गंवाए.

