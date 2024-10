पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले दो मैच खेले जा चुके हैं. पहला टेस्ट इंग्लैंड तो दूसरा टेस्ट पाकिस्तान ने अपना नाम किया और सीरीज को 1-1 से बराबरी कर लिया है. इस सीरीज में पाकिस्तान खेमे में काफी बवाल भी हुए हैं. दरअसल, पीसीबी ने पूर्व कप्तान बाबर आजम को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया था. क्योंकि बाबर काफी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. पाकिस्तान को पहले टेस्ट में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन दूसरा मैच पाकिस्तान ने जीत लिया और इस मैच में बाबर आज नहीं खेल रहे थे, जिसके बाद फैंस बाबर को ट्रोल करने लगे थे. लेकिन अब बाबर के दुश्मन ने उनका सपोर्ट किया और ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

बाबर के सपोर्ट में आया उनका 'दुश्मन'

आपका बता दें कि बाबर आजम एक खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उन्होंने साल 2022 से टेस्ट में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है, जिसके बाद उन्हें इंग्लैंड सीरीज के दूसरे और तीसरे मैच के लिए ड्रॉप कर दिया है, जो काफी हैरान करने वाली बात है. पाकिस्तान ने पहला मैच बुरी तरह गंवाया था, जिसे बाबर भी खेल रहे थे. लेकिन जब पाकिस्तान की टीम ने दूसरा टेस्ट मैच जीता, तो फैंस कहने लगे कि बाबर नहीं था तो टीम मैच जीत सकी. हालांकि उसके बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर बाबर के सपोर्ट में आए हैं.

Yar pls yeah ghatia soch khatam karo k babar team me ni tha ya woh player ni tha to team jeet gayi .hum better planning k sath khaile home advantage liya or jeet gaye. pls personal na hn apne player's k sath yes performance base ap bat Karen but pls personal na hn.