पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रहा है, जिसका पहला मैच इंग्लैंड ने एक पारी से अपने नाम कर लिया था. वहीं सीरीज का दूसरा मैच मंगलवार 15 अक्टूबर को खेला जाना है. लेकिन इस टेस्ट से पहले पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है. दरअसल, पूर्व कप्तान बाबर आजम का दूसरे टेस्ट से बाहर होना तय माना जा रहा है. बाबर पिछले काफी समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, जिसके बाद अब मौजूदा कप्तान शान मसूद उन्हें दूसरे टेस्ट की प्लेइंग इलेवन से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं.

बाबर आजम होंगे दूसरे टेस्ट से बाहर

पाकिस्तान को पहले टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि अब दूसरे टेस्ट के लिए टीम अपनी तैयारी कर रही है. वहीं रिपोर्ट के अनुसार स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया जाएगा. बाबर को पहले कप्तानी से हाथ धोना पड़ा था और अब वो टीम से भी बाहर होने की कगार पर हैं. दरअसल, रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सेलेक्शन कमेटी ने पहले टेस्ट में हार के कुछ घंटे बाद लाहौर में एक बैठक की थी. इस बैठक में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी भी शामिल थे. हालांकि बैठक में ये बात हुई है कि बाबर को अगले मैच से बाहर करने पर चर्चा की गई है.

BIG NEWS FROM PAKISTAN 🤯



BABAR AZAM SET TO BE DROPPED FOR THE SECOND TEST AGAINST ENGLAND. [Espn Cricinfo] pic.twitter.com/COJOzoAokf