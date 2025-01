क्रिकेट में किसी भी मुकाबले में गेंदबाजी एक अहम रोल होता है. मैच की शुरुआत तेज गेंदबाजों से ही की जाती है. टी20 क्रिकेट में पावरप्ले के दौरान सभी 6 ओवर ज्यादा तेज गेंदबाज ही फेंकते हैं. लेकिन एक मैच हुआ है, जहां तेज गेंदबाज ने एक भी ओवर नहीं फेंके. बल्कि सभी 20 ओवर स्पिन गेंदबाजों ने फेंक डाले. दरअसल, एसए20 2025 लीग में पार्ल रॉयल्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में स्पिनर्स ने सभी 20 ओवर फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.

एसए20 2025 में पार्ल रॉयल्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में पार्ल पहले बल्लेबाजी करने उतरी और टीम ने कुल 140 रन बोर्ड पर लगाए. इसके बाद पार्ल की टीम ने कैपिटल्स 129 रनों के स्कोर पर रोक दिया. खास बात ये है कि पार्ल ने अपनी पारी में सभी 20 ओवर्स स्पिनर्स ने डाले हैं. उसके बाद टी20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और ऐसा करने वाली पहली टीम बन गई है.

🚨 HISTORY BY PAARL ROYALS. 🚨



- Paarl Royals becomes the first franchise to use 20 overs of spin in a T20 match. 🤯 pic.twitter.com/Up9hJVvoQB