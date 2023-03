60 के भीतर गिरे 4 विकेट, फिर विल यंग ने मचाया गदर, वर्ल्डकप में श्रीलंका का डायरेक्ट एंट्री का सपना हुआ चकनाचूर

New Zealand vs Sri Lanka 3rd ODI: न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में श्रीलंका को 2-0 से हरा दिया. दूसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था.

nz vs sl will young helps new zealand to beat sri lanka out of direct qualifying race for world cup