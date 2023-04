NZ vs SL 3rd T20: न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच होने जा रहा है फाइनल घमासान, जीतने वाली टीम करेगी सीरीज पर कब्जा

nz-vs-sl-3rd-t20-live-streaming-when-and-where-watch-new-zealand-vs-sri-lanka-live-telecast-india

डीएनए हिंदी: शनिवार को न्यूजीलैंड और श्रीलंका (New Zealand vs Sri Lanka) के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज (NZ vs SL t20 Series 2023) का तीसरा और आखिरी मुकाबला क्वींसटाउन में खेला जाएगा.न्यूजीलैंड दौरे पर श्रीलंका की टीम पिछले एक महीने से आई है और टेस्ट-वनडे सीरीज गंवाने के बाद टी20 सीरीज को जीतने के कागार पर है. हालांकि पिछले मुकाबले में जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा था उसे देखते हुए एशियन चैंपियंस के लिए ये काम आसान नहीं लग रहा है. हालांकि श्रीलंका वही टीम है जिसने भारत और पाकिस्तान जैसी टीमों को हराकर एशिया कप 2022 का खिताब जीता था. अब वह न्यूजीलैंड की धरती पर टी20 सीरीज जीतने के लिए बेकरार हैं. हालांकि इसके लिए उन्हें पहले मैच वाला प्रदर्शन दोहराना होगा.

न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का लाइव प्रसारण आप किसी भी चैनल पर नहीं देख पाएंगे. हालांकि आप इस रोमांचक मुकाबले को ऑनलाइन जरूर देख सकते हैं. अमेजन प्राइम (Amazon Prime) पर आप न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले तीसरे टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. इसके लिए आपके पास अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. बिना सब्सक्रिप्शन के आप लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 6.30 बजे से खेला जाएगा.

NZ vs SL T20 Series के लिए श्रीलंका की टीम

पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, चरित असलंका, दासुन शनाका (कप्तान), वानिन्दु हसरंगा, महेश तिक्षणा, प्रमोद मदुशन, कसुन राजिता, दिलशान मदुशंका, सदीरा समरविक्रमा, चमक करुणारत्ने, लाहिरू कुमारा, लसिथ क्रोस्पुल्ले, नुवानिडू फर्नांडो, डुनिथ वेलालेग और मथीशा पथिराना.

NZ vs SL T20 Series के लिए न्यूजीलैंड की टीम

चाड बॉवस, टिम सीफर्ट, टॉम लैथम (कप्तान और विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, जेम्स नीशम, रचिन रवींद्र, एडम मिल्ने, हेनरी शिपली, ईश सोढ़ी, बेन लिस्टर, मैट हेनरी और विल यंग.

