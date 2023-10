NZ vs SL: हेमिल्टन में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिर मचाएंगे गदर या श्रीलंकाई गेंदबाज करेंगे कमाल? जानें पिच का हाल

NZ vs SL 3rd ODI Pitch Report: हेमिल्टन में अभी तक 52 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 21 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है.

डीएनए हिंदी: न्यूजीलैंड और श्रीलंका (New Zealand vs Sri Lanka) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (NZ vs SL ODI Series 2023) का तीसरा और आखिरी मुकाबला शुक्रवार को हेमिल्टन में खेला जाएगा. इस मैच से श्रीलंकाई टीम को बड़ी उम्मीदें हैं. अगर ये मैच श्रीलंकाई टीम हार गई या बारिश की वजह से ड्रॉ भी हो गया तो वे भारत में होने वाले वनडे वर्ल्डकप (ICC Cricket World Cup 2023) के लिए सीधे क्वालीफिकेशन की रेस से बाहर हो जाएंगे. श्रीलंका को अपनी उम्मीदों के जिंदा रखने के लिए हर हाल में जीत हासिल करनी होगी. न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में धमाकेदार जीत हासिल की थी और दूसरा मुकाबला बारिश की वजह से नहीं हो सका था. तीसरा मुकाबला हेमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा. इस मैच को भारतीय फैंस भी लाइव देख सकते हैं.

हेमिल्टन की पिच पर औसत स्कोर 260 के आस पास का है. यहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को सिर्फ 92 के स्कोर पर ढेर कर दिया था जो इस मैदान पर सबसे छोटा स्कोर है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 350 को हासिल कर इस मैदान पर सबसे बड़ी लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की है. ये पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है और 70 प्रतिशत विकेट उन्हें मिलती है. स्पिनर्स ने भी यहां 33 विकेट हासिल किए हैं. इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करते हुए टीमों ने 27 मैच जीते हैं तो 21 बार डिफेंड भी किया है.

NZ vs SL ODI Series 2023 के लिए दोनों टीमें

न्यूजीलैंड: चाड बोवेस, विल यंग, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (कप्तान और विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, हेनरी शिपली, ईश सोढ़ी, मैट हेनरी, ब्लेयर टिकनर, मार्क चैपमैन, हेनरी निकोल्स, टॉम ब्लंडेल और बेन लिस्टर.

श्रीलंका: पाथुम निसांका, नुवानिडु फर्नांडो, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), एंजेलो मैथ्यूज, चरिथ असलंका, दासुन शनाका (कप्तान), चामिका करुणारत्ने, वानिंदु हसरंगा, कसुन राजिथा, लाहिरु कुमारा, दिलशान मदुशंका, धनंजय डी सिल्वा, सदीरा समरविक्रमा, प्रमोद मदुशन, साहन अराचिगे और दुनिथ वेललाग.

