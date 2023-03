NZ vs SL: श्रीलंका करेगी वर्ल्डकप के लिए सीधे क्वालीफाई या न्यूजीलैंड उम्मीदों पर फेर देगी पानी? जानें भारत में कैसे देखें लाइव

NZ vs SL 3rd ODI: श्रीलंका की टीम सुपर लीग स्टैंडिंग्स में 9वें स्थान पर है और वर्ल्डकप के लिए सिर्फ 8 टीमों को ही डायरेक्ट क्वालीफिकेशन मिलेगी.

nz vs sl 3rd odi live-streaming-when-and-where-watch-new zealand vs sri lanka live-telecast in india