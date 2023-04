NZ vs SL: एडम मिल्ने की घातक गेंदबाजी के बाद टिम सेफर्ट ने श्रीलंकाई गेंदबाजों के छुड़ाए छक्के, न्यूजीलैंड 9 विकेट से जीता

New Zealand vs Sri Lanka 2nd T20: दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 9 विकेट के करारी शिकस्त देकर सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली.

