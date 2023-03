NZ vs SL: न्यूजीलैंड की जीत से भारत को मिलेगा WTC Final का टिकट, श्रीलंका ने दिया है 285 का लक्ष्य

New Zealand vs Sri Lanka: न्यूजीलैंड की टीम अगर 285 रन के लक्ष्य का हासिल कर लेती है तो भारतीय टीम WTC के फाइनल का टिकट हासिल कर लेगी.

