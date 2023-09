NZ vs SL: 9वें नंबर के बल्लेबाज ने श्रीलंका की गेंदबाजी को किया तहस नहस, न्यूजीलैंड को दिलाई बढ़त

New Zealand vs Sri Lanka 1st Test: 188 के स्कोर पर 6 विकेट गंवाकर संघर्ष करने वाली न्यूजीलैंड ने पहली पारी के आधार पर 28 रन की बढ़त हासिल कर ली.

डीएनए हिंदी: न्यूजीलैंड और श्रीलंका (New Zealand vs Sri Lanka) के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट (NZ vs SL 1st Test) के तीसरे दिन कीवी टीम ने शानदार पलटवार किया है. दूसरे दिन का खेल खेत्म होने तक कीवी टीम अपने 162 के स्कोर पर ही 5 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी लेकिन तीसरे दिन डेरिल मिचेल (Daryl Mitchell) के शानदार शतक और मैट हेनरी (Matt Henry) के तूफानी 72 रन की पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के स्कोर पर पार कर लिया और 28 रन की बढ़त हासिल कर ली. न्यूजीलैंड के पहले 5 विकेट सिर्फ 151 के स्कोर पर गिर गए थे. आखिरी 5 विकेट गिराने के लिए श्रीलंका ने 222 रन खर्च कर दिए.

235 के स्कोर पर जब न्यूजीलैंड का 7वां विकेट गिरा तो मैट हेनरी ने डेरिल मिचेल के साथ पारी संभाली और अपना अर्धशतक पूरा किया. इस दौरान मिचेल ने अपना शतक पूरा किया. 291 के स्कोर पर मिचेल के आउट होने के बाद भी मैच हेनरी जमे रहे. उन्होंने वेगनर के साथ मिलकर टीम को 350 के पार पहुंचा दिया. न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने 151 रन ठोक डाले, जिसकी बदौलत कीवी टीम को 28 रन की बढ़त मिल गई. इसके अलावा डेवोन कॉनवे ने 30 और टॉम लैथम ने 67 रन की पारी खेली थी.

151 पर ही कीवी टीम ने गंवा दी थी आधी टीम

श्रीलंका ने पहली पारी में 355 रन बनाए थे जिससे न्यूजीलैंड की टीम दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 193 रन पीछे थी. दिन का खेल खत्म होने पर डेरिल मिशेल 40 जबकि माइकल ब्रेसवेल 9 रन बनाकर खेल रहे थे. बल्लेबाजों के अच्छे प्रदर्शन के बाद श्रीलंका के गेंदबाजों ने भी उम्मीद पर खरा उतरते हुए अपनी टीम का पलड़ा भारी रखा. न्यूजीलैंड को लैथम और डेवोन कॉनवे ने पहले विकेट के लिए 67 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई. असिता फर्नांडो ने कॉनवे को आउट किया तो केन विलियमसन सिर्फ एक रन बनाने के बाद लाहिरू कुमारा का शिकार हो गए.

