NZ vs SL: टिकनर की आंधी में उड़ा श्रीलंका का टॉप ऑर्डर, न्यूजीलैंड की क्राइस्टचर्च टेस्ट में दमदार वापसी

World Test Championship के फाइनल में जगह बनाने के लिए श्रीलंका को 2 टेस्ट मैच जीतने होंगे. हार या ड्रॉ उन्हें WTC Final से बाहर कर देगी.

nz vs sl 1st test blair tickner bowled out sri lankas top orders new zealand vs sri lanka updates scorecard