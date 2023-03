NZ vs SL: श्रीलंका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन की हालत की खराब, सस्ते में आधी टीम को भेजा पवेलियन

New Zealand vs Sri Lanka 1st Test: पहली पारी में श्रीलंका के 355 रन के जवाब में मेजबान टीम ने सिर्फ 151 के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा दिए हैं.

