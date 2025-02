इन दिनों पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच ट्राई सीरीज खेली जा रही है. इस ट्राई सीरीज का दूसरा मैच साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 6 विकेट से जीत लिया है. तीनों टीमें इस सीरीज के साथ चैपियंस ट्रॉफी की तैयारी भी कर रही हैं. इस मैच में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, साउथ अफ्रीका को अपने फील्डिंग कोच से फील्डिंग करवानी पड़ गई थी, जिसके बाद काफी फैंस इस बात को लेकर हैरान है. आइए जानते हैं कि टीम को ऐसा क्यों करना पड़ा था.

साउथ अफ्रीका को फील्डिंग के लिए बुलवाना पड़ा कोच

न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को 10 फरवरी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था. मैच की दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका के फील्डिंग कोच वांडिले ग्वावु को फील्डिंग करनी पड़ी थी. दरअसल, बात कुछ यूं है कि साउथ अफ्रीका टीम के सभी खिलाड़ी पाकिस्तान में उलब्ध नहीं है औक खिलाड़ियों की कमी की वजह से फील्डिंग कोच को आखिरी ओवरों के दौरान मैदान पर आना पड़ा.

We don’t see that happening too often! 😅



South Africa’s fielding coach Wandile Gwavu came on as a substitute fielder during the New Zealand innings! 👀#TriNationSeriesonFanCode pic.twitter.com/ilU5Zj2Xxn