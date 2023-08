NZ Vs Pak Semifinal: आज के दिन क्यों नहीं हारेगी पाकिस्तान? पूर्व गेंदबाज ने खोला बड़ा राज़

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड (Pak Vs NZ Semifinal) के साथ खेल रही है. साथ ही आज पाकिस्तान के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल की जयंती भी है और इस दिन को पूरे पाकिस्तान में इकबाल डे के तौर पर मनाया जाता है. पाकिस्तानी फैंस को उम्मीद है कि इस खास दिन पर उनकी क्रिकेट टीम जरूर जीतेगी. पूर्व क्रिकेटर वहाब रियाज ने अपनी टीम को ऑल द बेस्ट कहने के साथ ही एक इकबाल की पंक्तियां भी शेयर की हैं.

वहाब रियाज ने कुछ इस अंदाज में किया टीम को विश

वहाब रियाज ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए अपनी टीम को शुभकामनाएं देते हुए इकबाल की कुछ पंक्तियां लिखीं, 'तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं.' इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की टीम को अल्लामा इकबाल की पंक्तियों के साथ शुभकामनाएं देना चाहता हूं. बॉयज बस आज जीत जाओ, पूरा देश तुम्हारे पीछे खड़ा है.

Tu Shaheen Hai Parwaaz Hai Kaam Tera



Tery Samny Asmaan or Bhi Hein



Wishing all the best to the team Pakistan with these golden verses by Allama Iqbal on #IqbalDay. Let's do this boys, we're right behind you🙌🏼#PakvsNz #T20WorldCup pic.twitter.com/TwXHXqoP5h