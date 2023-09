NZ Vs Eng Test: बेटा दे रहा कीवी टीम को दर्द, इधर मां कर रही न्यूजीलैंड की मदद, जानें क्या है पूरा मामला 

डीएनए हिंदी: खेलों की प्रतिद्वंद्विता से अलग अक्सर खिलाड़ी मुश्किल वक्त में एक-दूसरे की मदद करते हैं. इस वक्त इंग्लैंड की टीम 2 टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड में है और वहां भयानक तूफान की वजह से जान-माल का काफी नुकसान हुआ है. इंग्लैंड के कप्तान (Ben Stokes) की मां भी न्यूजीलैंड में साइक्लोन पीड़ितों की मदद करने वाली टीम का हिस्सा हैं. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से डेब स्टोक्स का वीडियो शेयर किया गया है.

Ben Stokes की मां का वीडियो बार्मी आर्मी ने किया शेयर

बेन स्टोक्स की मां डेबी स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के साइक्लोन पीड़ितों की मदद कर रही हैं. इससे पहले साल 2019 में जब क्राइस्ट चर्च में एक मस्जिद पर हमला हुआ था उस वक्त भी डेबी स्टोक्स रेस्क्यू ऑपरेशन टीम का हिस्सा थीं. डेबी ने उस वक्त भी पीड़ितों की मदद के लिए अपील की थी. इंग्लैंड की बार्मी आर्मी ने पुराना वीडियो शेयर किया है.

In 2019, New Zealand faced one of its worst days in history.



51 people were shot dead whilst worshipping in 2 mosques in Christchurch.



Deb Stokes, Ben's mother, was part of the immediate response with the charity Victim Support NZ.



Please donate below: