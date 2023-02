NZ vs ENG 2nd Test: 40 साल की उम्र में भी जारी है एंडरसन का कहर, तोड़ डाला मुरलीधरन का धांसू रिकॉर्ड

James Anderson ने 178 मैचों की 332 पारियों में 25.94 की औसत से 685 विकेट चटकाएं हैं और 32 बार मैच में 5 विकेट हासिल किया है.

nz vs eng 2nd test james anderson surpassed muttiah muralitharan record of most wicket in second innings