NZ vs ENG: Anderson-Broad ने मिलकर किया एक और बड़ा धमाल, एक साथ लिए इतने विकेट जानकर चकरा जाएगा सिर

New Zealand vs England: जेम्स एंडरसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में 2 विकेट चटकाए हैं तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक विकेट झटका है.

nz vs eng 1st test stuart broad and james anderson completes 1000 test wickest new zealand vs england