NZ vs ENG: पहले ही दिन इंग्लैंड के सामने न्यूजीलैंड की हालत खराब, डकेट और ब्रूक के बाद एंडरसन ने ढाया कहर

New Zealand vs England 1st Test: पहले दिन के खेल के समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने तीन विकेट गंवाकर सिर्फ 37 रन बनाए हैं और 288 रन पीछे है.

डीएनए हिंदी: न्यूजीलैंड दौरे पर गई इंग्लैंड (England Tour of New Zealand) ने पहले ही टेस्ट (NZ vs ENG 1st Test) के पहले दिन ही ये बता दिया है कि उनका टेस्ट क्रिकेट में वर्चस्व क्यों है. मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन (World Test Champion) की हालत पहले दिन ही खराब हो गई है. इंग्लैंड के 325 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने 37 रन बनाए हैं और अपने 3 विकेट गंवा दिया है. वह पहली पारी में इंग्लैंड के स्कोर से अभी भी 288 रन पीछे हैं. माउंट मांगानुई (Mount Maunganui) में खेले जा रहे इस टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड ने अपना बैजबॉल क्रिकेट जारी रखा और तेजी से रन बनाए. उन्होंने 58.2 ओवर में 9 विकेट पर 325 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित की.

इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और टिम साउदी ने जैक क्रॉली को माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच करवाया. इसके बाद बेन डकेट और ऑली पॉप ने पारी संभाली और टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया. डकेट 68 गेंद में 84 रन बनाकर आउट हुए. नील वेंगर की धार के आगे ज्यादातर अंग्रेज बल्लेबाज जूझते नजर आए. उन्होंने रूट, हैरी ब्रूक्स, जेम्स फॉक्स और जैक लीच को पवेलियन की राह दिखाई. 325 के स्कोर पर जब जैक लीच आउट हुए तो इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी घोषित कर दी.

न्यूजीलैंड की ओर से नील वेंगर ने 82 रन देकर 4 विकेट चटकाए तो कप्तान टिम साउदी ने 2 विकेट झटके. स्कॉट कुगलेन को दो और ब्लेयर टिकनर को एक सफलता मिली. न्यूजीलैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और ऑली रॉबिंसन ने टॉम लेथम को 10 के कुल स्कोर पर ही पवेलियन की राह दिखा दी. इसके बाद जेम्स एंडरसन की घातक गेंदबाजी के आगे दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन भी नहीं टिक सके और 6 रन बनाकर आउट हो गए. हेनरी निकल्स को भी एंडरसन ने आउट किया. पहले दिन का खेल समाप्त होने तक नील वेंगर 4 और डेवॉन कॉनवे 17 रन बनाकर नाबाद थे.

