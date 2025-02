दुनियाभर के फैंस अभी चैंपियंस ट्रॉफी का इंतजार कर रहे हैं. जिसके खत्म होते ही पूरे विश्व की सबसे फेमस क्रिकेट लीग यानि आईपीएल के सीजन की शुरुआत हो जाएगी. आईपीएल देखने वाले फैंस के लिए बैड न्यूज सामने आई है.

पिछले सीजन तक फैंस को मैचों का मजा फ्री में जियो सिनेमा पर देखने को मिलता था. मगर इस सीजन ऐसा होते हुए इस बार दिखाई नहीं दे रहा है. अब IPL मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए फैंस को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी.

चुकाने पड़ेंगे इतने रुपये

आईपीएल 2025 से पहले डिज्नी + हॉटस्टार और जियो सिनेमा का मर्ज हो गया था. अब दोनों के नाम को जोड़कर एक एप पेश किया गया है. जिसका नाम जियोहॉटस्टार होगा. जिसमें फैंस कुछ मिनटों तक आईपीएल मैच को फ्री में देख पाएंगे. लेकिन पूरा मुकाबला देखने के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना पड़ेगा.

When two worlds come together, the extraordinary takes shape. #JioHotstar #InfinitePossibilities pic.twitter.com/1eW3qGUPsG