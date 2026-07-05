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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

पूरे 90 मिनट खेलने के लिए तैयार हैं नेमार, ब्राजील के कोच ने दिया बड़ा अपडेट; पढ़ें क्या कहा

Carlo Ancelotti on Neymar: नॉर्वे के खिलाफ मैच से पहले ब्राजील टीम के कोच कार्लो एंसेलोटी ने उनकी फिटनेस पर बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि नेमार पूरे 90 मिनट खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 05, 2026, 04:37 PM IST

पूरे 90 मिनट खेलने के लिए तैयार हैं नेमार, ब्राजील के कोच ने दिया बड़ा अपडेट; पढ़ें क्या कहा

Neymar (Photo IANS)

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील फुटबॉल टीम को राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे के खिलाफ अपना मुकाबला खेलना है. इस मैच से पहले ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी नेमार की खेलने पर संदेह बना हुआ था. क्योंकि नेमार ने काफ इंजरी से उबरने के बाद अब तक टूर्नामेंट में सीमित भुमिका ही निभाई है. नॉर्वे के खिलाफ मैच से पहले ब्राजील टीम के कोच कार्लो एंसेलोटी ने उनकी फिटनेस पर बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि नेमार पूरे 90 मिनट खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने आगे कहा क्या कहा.  

इंजरी से उबर रहे थे नेमार 

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में काफ इंजरी से उबरने के बाद नेमार ने अब तक सीमित भूमिका निभाई है. ग्रुप स्टेज के दौरान उन्होंने केवल एक मुकाबले में बतौर सब्स्टीट्यूट हिस्सा लिया था. हालांकि, ब्राजील के कोच का मानना है कि अनुभवी फॉरवर्ड अब पूरी तरह मैच फिट हैं और नॉकआउट चरण में टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं.

FIFA 2026

कोच ने नेमार पर दिया अपडेट

ब्राजील के कोच ने कार्लो एंसेलोटी ने एक साक्षात्कार में कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि नेमार खेलने के लिए उपलब्ध हैं. वो कितना समय खेलेंगे, ये मैच की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. उनके पास अपने खेल और मैच की गति को संभालने का पर्याप्त अनुभव है. जब मुझे लगेगा कि टीम को उनकी जरूरत है, तब मैं उन्हें मैदान पर उतारूंगा." जब उनसे पूछा गया कि क्या नेमार पूरे 90 मिनट खेल सकते हैं? तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया, "हां, वो 90 मिनट खेलने के लिए तैयार हैं."

कोच ने नेमार के पेशेवर रवैये की भी सराहना करते हुए कहा, नेमार ट्रेनिंग में शानदार मेहनत कर रहे हैं और ड्रेसिंग रूम में भी उनकी अहम भूमिका है. टीम के साथी उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनका अनुभव युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणादायक है. नेमार बेहद सम्मानजनक और विनम्र खिलाड़ी हैं. वो लगातार अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से अधिक खेलने की इच्छा रखते हैं. कोई भी बड़ा खिलाड़ी बेंच पर बैठकर खुश नहीं रह सकता और यही भावना उनके भीतर भी दिखाई देती है."

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