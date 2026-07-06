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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हुई ब्राजील, नेमार ने किया संन्यास का ऐलान

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में नॉर्वे के हाथों ब्राजील को मिली 2-1 से करारी हार के ठीक बाद नेमार ने यह बड़ा फैसला लिया.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 06, 2026, 08:20 AM IST

फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हुई ब्राजील, नेमार ने किया संन्यास का ऐलान

नेमार ने की रिटायरमेंट की घोषणा (Image Source- IANS)

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फुटबॉल फैंस के लिए एक बेहद मायूस करने वाली खबर आ रही है. ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर नेमार जूनियर ने इंटरनेशनल फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है. उनका यह फैसला तब आया जब सोमवार (6 जुलाई 2026) को फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 के एक कड़े मुकाबले में नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया.

इस हार के साथ ही ब्राजील का विश्व कप जीतने का सपना तो टूटा ही, साथ ही करोड़ों फैंस का दिल भी टूट गया क्योंकि उनके पसंदीदा खिलाड़ी ने अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया. दिलचस्प और भावुक करने वाली बात यह है कि नेमार ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत जिस न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम से की थी, उनका आखिरी मैच भी इसी मैदान पर खेला गया. 

नेमार ने मैच के आखिरी पलों में किया गोल

मैच के आखिरी पलों में जब अतिरिक्त समय खत्म होने वाला था, तब नेमार ने एक शानदार गोल दागकर ब्राजील का खाता खोला. हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि नॉर्वे की टीम पहले ही दो गोल करके मजबूत बढ़त बना चुकी थी. मैच खत्म होने के बाद नेमार काफी भावुक नजर आए और उन्होंने साफ कहा कि अब उनका शरीर और मन थक चुका है. 

 

मीडिया के सामने हुए भावुक

मैच खत्म होने की सीटी बजने और ब्राजील के वर्ल्ड कप से बाहर होने के कुछ ही देर बाद नेमार ने मीडिया के सामने आकर अपने इस फैसले की पुष्टि की. उन्होंने बेहद भरे मन से कहा, "मैंने टीम को जिताने के लिए अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी, लेकिन शायद अब सफर यहीं तक था. मैं मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थक चुका हूं. जिस मेटलाइफ स्टेडियम से मैंने अपने देश के लिए खेलना शुरू किया था, आज उसी मैदान पर मैं अपनी इस खूबसूरत यात्रा का अंत कर रहा हूं." 

कैसा रहा है नेमार का करियर?

अगर नेमार के अंतरराष्ट्रीय करियर पर नजर डालें, तो उनका सफर किसी मिसाल से कम नहीं रहा है. साल 2010 में ब्राजील की सीनियर टीम के लिए डेब्यू करने वाले नेमार ने पिछले 16 सालों में फुटबॉल की दुनिया पर राज किया है. उन्होंने अपने देश के लिए कुल 130 मैच खेले और इस दौरान रिकॉर्ड 80 गोल दागे. वह ब्राजील की तरफ से मेंस फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी (ऑल-टाइम लीडिंग गोलस्कोरर) हैं. 

2016 के रियो ओलंपिक में जीता था गोल्ड

एक खिलाड़ी के तौर पर नेमार की उपलब्धियां अविश्वसनीय रही हैं. उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में अपनी कप्तानी और बेहतरीन खेल के दम पर ब्राजील को ऐतिहासिक गोल्ड मेडल दिलाया था, जो ब्राजील के फुटबॉल इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक है. इससे पहले 2012 के लंदन ओलंपिक में भी उन्होंने टीम को सिल्वर मेडल दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी.

इसके अलावा, साल 2013 में उन्होंने ब्राजील को फीफा कन्फेडरेशन्स कप का खिताब जिताने में अहम रोल निभाया था. नेमार का जाना न सिर्फ ब्राजीलियाई फुटबॉल बल्कि पूरी दुनिया के खेल प्रेमियों के लिए एक युग का अंत है. भले ही उनका आखिरी मैच हार के साथ खत्म हुआ हो, लेकिन फुटबॉल के इतिहास में उनका नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा.

ये भी पढ़ें- FIFA Golden Boot Winner List: मेसी नहीं रोनाल्डो जीत चुके हैं गोल्डन बूट, जानें फीफा इतिहास में किन खिलाड़ियों ने जीता ये खिताब

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