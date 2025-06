पेरिस डायमंड लीग 2025 में भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है. शुक्रवार 20 जून को पेरिस में हुए डायमंड लीग में नीरज ने जर्मनी के जूलियन वेबर को हराकर खिताब अपने नाम किया. इससे पहले दो बार नीरज को वेबर से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब नीरज ने उनसे अपना बदला पूरा कर लिया है. आइए जानते हैं कि नीरज ने कितने मीटर का थ्रो मारकर गोल्ड अपने नाम किया है.

नीरज ने इतनी दूर फेंका थ्रो

नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में 88.16 मीटर का थ्रो किया है. इस थ्रो के बदौलत नीरज पहले स्थान पर थे और अंत तक वो लीड पर बने रहें. फिर नीरज ने दूसरे प्रयास में 85.10 मीटर का थ्रो किया. हालांकि नीरज का तीसरा, चौथा और पांचवां थ्रो फाउल रहा. लेकिन फिर उन्होंने छठे प्रयास में 82.89 मीटर का थ्रो किया.

BOOM 💥 Neeraj Chopra with a 88.16m throw in his first attempt!



Big statement here at the Paris Diamond League from the champion himself in just his first throw.🔥



📺VC: Wanda DL#ParisDL #NeerajChopra #CraftingVictories 🇮🇳 pic.twitter.com/NrbLmq6729