FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
मंत्री Vs मंत्री: आरक्षण को लेकर क्यों मचा बवाल? चिराग पासवान ने मांगा जीतन राम मांझी का इस्तीफा

मंत्री Vs मंत्री: आरक्षण को लेकर क्यों मचा बवाल? चिराग पासवान ने मांगा जीतन राम मांझी का इस्तीफा

ऑपरेशन सिंदूर पर नया खुलासा: पाकिस्तान ने क्यों उड़ाया अवाक्स, एस-400 ने कैसे किया तबाह? सामने आई पूरी कहानी

ऑपरेशन सिंदूर पर नया खुलासा: पाकिस्तान ने क्यों उड़ाया अवाक्स, एस-400 ने कैसे किया तबाह? सामने आई पूरी कहानी

नीरज चोपड़ा क्यों नहीं खेलेंगे Asian Games 2026? खुद शेयर की वजह

नीरज चोपड़ा क्यों नहीं खेलेंगे Asian Games 2026? खुद शेयर की वजह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

नीरज चोपड़ा क्यों नहीं खेलेंगे Asian Games 2026? खुद शेयर की वजह

Neeraj Chopra Injury: एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत 19 सितंबर से होने जा रही है और ये टूर्नामेंट 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले भारत को तगड़ा झटका लगा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 29, 2026, 07:46 PM IST

नीरज चोपड़ा क्यों नहीं खेलेंगे Asian Games 2026? खुद शेयर की वजह

Neeraj Chopra (Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत 19 सितंबर से होने जा रही है और ये टूर्नामेंट 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा. इस मेगा इवेंट की मेजबानी जापान करने जा रहा है. लेकिन इससे पहले भारत को एक बडडा झटका लगा है या यूं कहें कि भारत को एक गोल्ड मेडल का नुकसान होने वाला है. दरअसल, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स 2026 से बाहर हो गए हैं. जैवलिन में भारत के लिए कई इवेंट में नीरज ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. हालांकि, नीरज ने टूर्नामेंट से बाहर होने की जानकारी खुद दी है. आइए जानते हैं कि नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स से क्यों बाहर हुए हैं. 

एशियन गेम्स से बाहर होने की नीरज ने दी जानकारी

नीरज चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "काफी समय की मेहनत के बाद मुझे लगा था कि मैं अपनी लय हासिल करने लगा हूं. लुसाने में मैंने इस सीजन का अपना बेस्ट थ्रो भी फेंका था. हालांकि, इसके ठीक बाद ही ट्रेनिंग के दौरान मेरे टखने का लिगामेंट फट गया है, अपने डॉक्टर और टीम से बातचीत करने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि मैं बचे हुए सीजन से बाहर बैठूंगा."

नीरज ने आगे लिखा, "ये काफी निराशाजनक है, क्योंकि मैं पूरी तरह से अपनी लय हासिल करने के काफी करीब था. जैसा कहा जाता है कि बाधाएं और असफलताएं हमारी सफलता की यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं. मेरा पूरा ध्यान अच्छे से रिकवरी करने और मजबूती से वापसी करने पर है. आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद."

डायमंड लीग का फाइनल भी मिस करेंगे नीरज

नीरज ने हाल ही में डायमंड लीग के फाइनल मुकाबले के लिए क्वालीफाई किया था. इस सीजन में मैदान पर सिर्फ दो बार उतरने के बावजूद वो फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में सफल रहे थे. डायमंड लीग का फाइनल 4 और 5 सितंबर को होना था. नीरज ने इससे पहले लुसाने डायमंड लीग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरे स्थान हासिल किया था. उन्होंने इस सीजन का अपना बेस्ट थ्रो (88.05 मीटर) किया था.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement