नीरज चोपड़ा क्यों नहीं खेलेंगे Asian Games 2026? खुद शेयर की वजह

Neeraj Chopra Injury: एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत 19 सितंबर से होने जा रही है और ये टूर्नामेंट 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले भारत को तगड़ा झटका लगा है.

एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत 19 सितंबर से होने जा रही है और ये टूर्नामेंट 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा. इस मेगा इवेंट की मेजबानी जापान करने जा रहा है. लेकिन इससे पहले भारत को एक बडडा झटका लगा है या यूं कहें कि भारत को एक गोल्ड मेडल का नुकसान होने वाला है. दरअसल, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स 2026 से बाहर हो गए हैं. जैवलिन में भारत के लिए कई इवेंट में नीरज ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. हालांकि, नीरज ने टूर्नामेंट से बाहर होने की जानकारी खुद दी है. आइए जानते हैं कि नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स से क्यों बाहर हुए हैं.

एशियन गेम्स से बाहर होने की नीरज ने दी जानकारी

नीरज चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "काफी समय की मेहनत के बाद मुझे लगा था कि मैं अपनी लय हासिल करने लगा हूं. लुसाने में मैंने इस सीजन का अपना बेस्ट थ्रो भी फेंका था. हालांकि, इसके ठीक बाद ही ट्रेनिंग के दौरान मेरे टखने का लिगामेंट फट गया है, अपने डॉक्टर और टीम से बातचीत करने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि मैं बचे हुए सीजन से बाहर बैठूंगा."

नीरज ने आगे लिखा, "ये काफी निराशाजनक है, क्योंकि मैं पूरी तरह से अपनी लय हासिल करने के काफी करीब था. जैसा कहा जाता है कि बाधाएं और असफलताएं हमारी सफलता की यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं. मेरा पूरा ध्यान अच्छे से रिकवरी करने और मजबूती से वापसी करने पर है. आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद."

डायमंड लीग का फाइनल भी मिस करेंगे नीरज

नीरज ने हाल ही में डायमंड लीग के फाइनल मुकाबले के लिए क्वालीफाई किया था. इस सीजन में मैदान पर सिर्फ दो बार उतरने के बावजूद वो फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में सफल रहे थे. डायमंड लीग का फाइनल 4 और 5 सितंबर को होना था. नीरज ने इससे पहले लुसाने डायमंड लीग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरे स्थान हासिल किया था. उन्होंने इस सीजन का अपना बेस्ट थ्रो (88.05 मीटर) किया था.