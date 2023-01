नए साल में Neeraj Chopra ने खुद को दिया नया चैलेंज, ओलंपिक के लक्ष्य को भी छोड़ेंगे पीछे

Neeraj Chopra ने 2018 एशियन गेम्स और टोक्यो ओलंपिक 2022 में गोल्ड जीता. वह भारत के सबसे सफल एथलीट हैं

neeraj chopra new target for new year before asian games 2023 aim to throw javelin above 90m