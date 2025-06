बेंगलुरु में 5 जुलाई से एनसी क्लासिक टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है. जिसमें दुनिया के कई जैवलिन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी इस टूर्नामेंट का पार्ट हैं. उनके अलावा भारत के 5 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में अपनी किस्मत आजमाएंगे. पहले यह टूर्नामेंट 24 मई को होना था.

लेकिन भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. एक फैन ने सोशल मीडिया पर इसे देखने के लिए 2000 रुपये की मदद मांगी थी. जिसपर नीरज चोपड़ा ने फैन का दिन ही बना दिया. उन्होंने उसे ऐसा गिफ्ट दे दिया है. जो शायद ही वो अपनी जिंदगी में इस दिन को भुला पाएगा.

एक प्रशंसक ने बुधवार को पहला एनसी क्लासिक टूर्नामेंट देखने की इच्छा जताते हुए सोशल मीडिया पर 2000 रूपये देने का अनुरोध किया. जिसके जवाब में जैवलिन सुपरस्टार नीरज चोपड़ा ने खुद उनके बेंगलुरू यात्रा का पूरा खर्च उठाने का वादा किया. दो बार के ओलंपिक पदक विजेता ने फैन को पूरा वीवीआईपी अनुभव देने का वादा किया है. जिसमें पांच जुलाई को होने वाली स्पर्धा के लिये बेंगलुरू में रहने का बंदोबस्त भी शामिल है.

तमिलनाडु के कोयंबटूर के जैवलिन फैन रंजीत कुमार रविचंद्रन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा था कि वह भारत में नीरज चोपड़ा के नाम पर होने वाला यह टूर्नामेंट देखना चाहते हैं. उन्होंने लिखा था कि कोई मुझे 2000 रूपये दे सकता है. ताकि मैं कोयंबटूर से जाकर यह देख सकूं. जिसपर चोपड़ा ने जवाब में लिखा कि हैलो रंजीत. तुम्हें बेंगलुरू में पूरा वीवीआईपी अनुभव मिलेगा. क्योंकि एनसी क्लासिक देखने के लिये इस यात्रा का खर्च मैं उठाऊंगा. रेडिसन होटल को धन्यवाद क्योंकि तुम मुझसे 90 मीटर की दूरी पर रहोगे. मिलते हैं .

If anyone sponsor me 2000 rupees, I can go to watch this from Coimbatore🙂🙂🙂 https://t.co/2nMt7lAUrs

Hi, Ranjith. You've got a full VVIP experience waiting for you in Bengaluru because your trip to the @nc_classic is on me! 😊



And thanks to @RadissonHotels, you'll be staying about 90 metres away from me. See you soon! 😉 https://t.co/aQvkNEnLry