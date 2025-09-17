पाकिस्तान ने एशिया कप का किया बहिष्कार, PCB ने टीम को वापस होटल बुलाया, आज UAE से होना था मैच
Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज
UP Police Exam Date 2025: कब होगी यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा? UPPBPB ने बताई एग्जाम की तारीख
EVM पर होगी उम्मीदवारों की रंगीन फोटो... बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस
Bihar election: क्या सीमांचल में महागठबंधन के साथ मैदान में होंगे ओवैसी, बिहार कितनी सीटों की मांग कर रही AIMIM
Rajasthan Police Answer Key 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी, police.rajasthan.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड
Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण
नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्तीः गुजरात से दिल्ली तक जारी है विश्वास और भरोसे की कहानी
Neeraj Chopra की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल में एंट्री, पहले ही राउंड में फेंका 84.85 मीटर का भाला
UPPSC RO ARO Result 2025: समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स पास कर पाए या नहीं? uppsc.up.nic.in पर इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक
स्पोर्ट्स
World Athletics Championship 2025: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए 84.50 का क्वालीफाइंग मार्क था, लेकिन नीरज चोपड़ा ने 84.50 का थ्रो करके अपनी जगह पक्की कर ली.
भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) जापान के टोक्यो में खेले जा रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Athletics Championship 2025) के फाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने क्वालिफाइंग के पहले ही राउंड में 84.85 मीटर थ्रो करके विरोधियों को ध्वस्त कर दिया. दरअसल, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए 84.50 का क्वालीफाइंग मार्क था, लेकिन नीरज ने 84.50 का थ्रो करके फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला गुरुवार (18 सितंबर) को खेला जाएगा. जहां उनका मुकाबला पाकिस्तान के अरशद नदीम से हो सकता है. 2024 पेरिस ओलंपिक के बाद पहली बार होगा जब नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम आमने-सामने हो सकते हैं. नदीम ने पेरिस ओलंपिक में 92.97 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा को 89.45 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.
पेरिस ओलंपिक का हिसाब चुकता करने का अच्छा मौका
नीरज के पास इस हिसाब को चुकता करने का अच्छा मौका होगा. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफिकेशन इवेंट को 2 ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-A में नीरज चोपड़ा हैं, जबकि ग्रुप-B में अरशद नदीम हैं.
All it takes is one throw. 🌟— Inspire Institute of Sport (@IIS_Vijayanagar) September 17, 2025
Wake up, throw, qualify. #TeamIIS star Neeraj Chopra storms into the Tokyo World Championships final with an 84.85m throw on his very first attempt.#WorldAthleticsChamps #CraftingVictories 🇮🇳 pic.twitter.com/YYcvXH59wA
दिलचस्प बात यह है कि नीरज चोपड़ा के अलावा किसी भी एथलीट ने पहले राउंट में सीधे क्वालिफाफिकेशन नहीं किया. ग्रुप-ए में 6 एथलीट थे. नीरज ने पहले राउंड में 84.85 मीटर का भाला फेंका, जबकि क्वालिफिकेशन के लिए 84.50 के थ्रो की जरूरत थी.
यह भी पढ़ें- 1 रुपये की कंपनी से Team India से 579 करोड़ के कॉन्ट्रेक्ट तक, अपोलो टायर्स की हैरतंगेज कहानी
दोनों के बीच दोस्ताना वाला व्यवहार
नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच मैदान पर अक्सर दोस्ताना वाला व्यवहार देखा जाता है. दोनों कई बार सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे की तारीफ करते नजर आ चुके हैं. अरशद को 'नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025' के लिए न्योता दिया गया था. यह इवेंट मई 2025 में होना था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसे 5 जुलाई 2025 तक टाल दिया गया. हालांकि, अरशद इस इवेंट में शामिल नहीं हुआ था.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.