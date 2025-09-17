Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

पाकिस्तान ने एशिया कप का किया बहिष्कार, PCB ने टीम को वापस होटल बुलाया, आज UAE से होना था मैच

Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज 

UP Police Exam Date 2025: कब होगी यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा? UPPBPB ने बताई एग्जाम की तारीख

EVM पर होगी उम्मीदवारों की रंगीन फोटो... बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस

Bihar election: क्या सीमांचल में महागठबंधन के साथ मैदान में होंगे ओवैसी, बिहार कितनी सीटों की मांग कर रही AIMIM

Rajasthan Police Answer Key 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी, police.rajasthan.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण

नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्तीः गुजरात से दिल्ली तक जारी है विश्वास और भरोसे की कहानी

Neeraj Chopra की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल में एंट्री, पहले ही राउंड में फेंका 84.85 मीटर का भाला

UPPSC RO ARO Result 2025: समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स पास कर पाए या नहीं? uppsc.up.nic.in पर इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पाकिस्तान ने एशिया कप का किया बहिष्कार, PCB ने टीम को वापस होटल बुलाया, आज UAE से होना था मैच

पाकिस्तान ने एशिया कप का किया बहिष्कार, PCB ने टीम को वापस होटल बुलाया, आज UAE से होना था मैच

UP Police Exam Date 2025: कब होगी यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा? UPPBPB ने बताई एग्जाम की तारीख

UP Police Exam Date 2025: कब होगी यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा? UPPBPB ने बताई एग्जाम की तारीख

EVM पर होगी उम्मीदवारों की रंगीन फोटो... बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस

EVM पर होगी उम्मीदवारों की रंगीन फोटो... बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज 

Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज

Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण

Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण

इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है

इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

Neeraj Chopra की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल में एंट्री, पहले ही राउंड में फेंका 84.85 मीटर का भाला

World Athletics Championship 2025: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए 84.50 का क्वालीफाइंग मार्क था, लेकिन नीरज चोपड़ा ने 84.50 का थ्रो करके अपनी जगह पक्की कर ली.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 17, 2025, 05:15 PM IST

Neeraj Chopra की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल में एंट्री, पहले ही राउंड में फेंका 84.85 मीटर का भाला

Neeraj Chopra Javelin Throw

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) जापान के टोक्यो में खेले जा रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Athletics Championship 2025) के फाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने क्वालिफाइंग के पहले ही राउंड में 84.85 मीटर थ्रो करके विरोधियों को ध्वस्त कर दिया. दरअसल, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए 84.50 का क्वालीफाइंग मार्क था, लेकिन नीरज ने 84.50 का थ्रो करके फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला गुरुवार (18 सितंबर) को खेला जाएगा. जहां उनका मुकाबला पाकिस्तान के अरशद नदीम से हो सकता है. 2024 पेरिस ओलंपिक के बाद पहली बार होगा जब नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम आमने-सामने हो सकते हैं. नदीम ने पेरिस ओलंपिक में 92.97 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा को 89.45 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

पेरिस ओलंपिक का हिसाब चुकता करने का अच्छा मौका
नीरज के पास इस हिसाब को चुकता करने का अच्छा मौका होगा. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफिकेशन इवेंट को 2 ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-A में नीरज चोपड़ा हैं, जबकि ग्रुप-B में अरशद नदीम हैं.

दिलचस्प बात यह है कि नीरज चोपड़ा के अलावा किसी भी एथलीट ने पहले राउंट में सीधे क्वालिफाफिकेशन नहीं किया. ग्रुप-ए में 6 एथलीट थे. नीरज ने पहले राउंड में 84.85 मीटर का भाला फेंका, जबकि क्वालिफिकेशन के लिए 84.50 के थ्रो की जरूरत थी.

यह भी पढ़ें- 1 रुपये की कंपनी से Team India से 579 करोड़ के कॉन्ट्रेक्ट तक, अपोलो टायर्स की हैरतंगेज कहानी

दोनों के बीच दोस्ताना वाला व्यवहार
नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच मैदान पर अक्सर दोस्ताना वाला व्यवहार देखा जाता है. दोनों कई बार सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे की तारीफ करते नजर आ चुके हैं. अरशद को 'नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025' के लिए न्योता दिया गया था. यह इवेंट मई 2025 में होना था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसे 5 जुलाई 2025 तक टाल दिया गया. हालांकि, अरशद इस इवेंट में शामिल नहीं हुआ था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज 
Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज
Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण
Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण
इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है
इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है
Surya Grahan 2025: सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज
सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज
Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी
Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE