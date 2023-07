नसीम ने 5 विकेट लेकर कौनसा अधूरा वादा पूरा किया, जानें पाकिस्तानी क्रिकेटर को क्यों आई मां की याद

Naseem Shah ने तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकबले में अपने 10 ओवर में 57 रन देकर 5 विकेट चटकाए. जिसके लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए.

डीएनए हिंदी: न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची (PAK vs NZ Karachi ODI) में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में नसीम शाह (Naseem Shah) ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने अपने वनडे करियर में पहली बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया. उनकी धारदार गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम पहले वनडे में 9 विकेट खोकर सिर्फ 255 रन बना सकी. इस मुकाबले में अपने 5 विकेट को पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने अपनी मां को समर्पित किया, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. पाकिस्तान ने पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज (Pakistan vs New Zealand) में 1-0 से बढत हासिल कर ली.

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. नसीम शाह ने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर डेवॉन कॉनवे को बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखा दी. इसके बाद उन्होंने ग्लेन फिलिप, माइकल ब्रेसवेल मिचेल सेंटनर और हेनरी सिंपनी को आउट कर वनडे करियर में पहली बार 5 विकेट हासिल किया. न्यूजीलैंड के लिए एक भी बल्लेबाज 50 के आंकड़े को नहीं छू सका और पूरी टीम 255 रन ही बना सकी. जवाब में पाकिस्तान ने 11 गेंद पहले ही 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया. फखर जमान ने 56 रन की पारी खेली तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने भी अर्धशतक जड़ा.

करियर शुरू करने से पहले मां से किया था वादा

मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज नसीम शाह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस अवार्ड को उन्होंने अपनी मां को समर्पित किया. मैच के बाद नसीम ने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शुरू करने से पहले, मेरी मां को खेल के बारे में शायद ही कुछ पता था. लेकिन मैंने उनसे वादा किया था कि जब भी मैं पांच विकेट लूंगा, मैं इसे आपको समर्पित करूंगा और आप इसे देखकर खुश होंगी. दुर्भाग्य से, वह देखने के लिए इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह हर पल मेरे दिल में रहती हैं और मैं अपना परफॉर्मेंस उन्हें समर्पित करता हूं.

पिछले साल अगस्त में नीदरलैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले नसीम शाह कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना सिर्फ चौथा वनडे खेल रहे थे. उन्होंन 10 ओवर में 57 रन देकर 5 विकेट चटकाए. दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कराची में ही 11 जनवरी को खेला जाएगा.

