PAK vs ENG Rawalpindi Test: पाकिस्तानी गेंदबाज नसीम शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- 'मुझे भी मारने के चक्कर में हैं'

डीएनए हिंदी: रावलपिंडी (Rawalpindi) में खेले जा रहे पाकिस्तान और इंग्लैंड (PAK vs ENG) के बीच पहले टेस्ट में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत लग रही है. पहली पारी में 657 रन बनाने वाली इंग्लैंड (England Cricket Team) ने दूसरी पारी 264 रन पर घोषित कर दी. पाकिस्तान के सामने 343 रन का लक्ष्य था और चौथे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 2 विकेट गंवाकर 80 रन बना लिए हैं. अब पाकिस्तान को जीत दर्ज करने के लिए पांचवें दिन 263 रन बनाने होंगे.

पाकिस्तान के 8 विकेट शेष

इमाम उल हक (Imam Ul Haq) और साऊद शकील (Saud Shakeel) बल्लेबाजी कर रहे हैं. पाकिस्तान के लिए दोनों पारियों में शानदार गेंदबाजी करने वाले युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार को जवाब देते हुए कह रहे हैं कि "सर आप मुझे भी मारने के चक्कर में हैं."

रावलपिंडी की पिच पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कैसे कूटे रन, मैकुलम ने खोल दिया राज़

रावलपिंडी टेस्ट में बल्लेबाजों की तूफानी पारी देखने के बाद पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल किया कि एक ऐसा ही विकेट फैसलाबाद में था जहां डेनिस लिली ने गेंदबाजी करते हुए कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे इसी पिच पर दफना देना. अभी पत्रकार का सवाल पूरा ही होता कि नसीम शाह ने उन्हें रोकते हुए कहा, "सर अब आप मुझे मारने के चक्कर में हैं." इसके बाद पाकिस्तानी पत्रकार भड़क गए और उन्होंने कहा कि मेरा कुर्ता और सलवार देख कर ये न समझे कि मैं यहां नया आया हूं. आप जब पैदा नहीं हुए थे तब से मैं स्पोर्ट्स जर्नालिज्म कर रहा हूं.

Most action we've had all day pic.twitter.com/pY2nstvcQk