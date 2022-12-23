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MI Full Players List in IPL 2023 Auction: कैसी रहने वाली है मुंबई इंडियंस की टीम, यहां देखें पूरी लिस्ट

IPL 2023 mini auction: यहां देखें पांच बार आईपीएल जीतने वाली रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस टीम की पूरी लिस्ट.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated: Dec 23, 2022, 06:00 PM IST

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डीएनए हिंदी: मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जिसका आईपीएल में हमेशा से ही दबदबा रहा है. ये टीम पांच बार आईपीएल जीत चुकी है. हालांकि पिछले दो सीजन इस टीम के लिए अच्छे नहीं रहे. रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस इस बार पिछले दो सीजन को भूलकर बेहतरीन क्रिकेट खेलने के इरादे से उतरने के लिए तैयार है. उसके पास ऑलराउंडर पोलार्ड नहीं होंगे लेकिन आईपीएल ऑक्शन में वो कुछ अच्छे खिलाड़ी जरूर अपनी टीम में लेने की पूरी कोशिश करेगी.

मुंबई इंडियंस ने अपने कोर ग्रुप के खिलाड़ियों को जरूर रिटेन किया है, जिसमें रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन और जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े नाम शामिल हैं. साथ ही तिलक वर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों पर भी दांव लगाया गया है.

ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पोलार्ड के बिना मुंबई इंडियंस इस बार आईपीएल में कितना कमाल कर सकेगी या फिर ये सीजन भी उसके लिए पुराने दो सीजन के जैसे ही खराब जाएगा.

 

Player Name Country Age Role Auction Price
Rohit Sharma (c) India 35 years Batsman INR 16 Cr(R)
Suryakumar Yadav India 32 years Batsman INR 8 Cr(R)
Tilak Varma India 20 years Batsman INR 1.70 Cr(R)
Ramandeep Singh India 25 years Batsman INR 20 Lakhs(R)
Dewald Brevis India 19 years Batsman INR 3 crores(R)
Ishan Kishan (wk) India 24 years WK-Batsman INR 15.25 crores(R)
Jasprit Bumrah India 29 years Bowler INR 12 Cr(R)
Kumar Kartikeya Singh India 24 years Bowler INR 20 Lakhs(R)
Jofra Archer England 27 years Bowler INR 8 crores(R)
Hrithik Shokeen India 22 years All-rounder INR 20 Lakhs(R)
Arjun Tendulkar India 23 years All-rounder INR 30 Lakhs(R)
Tim David Singapore 26 years All-rounder INR 8.25 Crores(R)
Tristan Stubbs South Africa 22 years WK-Batsman INR 20 lakhs(R)
Arshad Khan India 25 years All-rounder INR 20 lakhs(R)
Akash Madhwal India 29 years Bowler INR 20 lakhs(R)
Jason Behrendorff Australia 32 years Bowler Traded from RCB
Cameron Green Australia 23
years		 All-rounder INR 17.50 Cr(R)
Jhye Richardson Australia 26
years		 Bowler INR 1.5 Cr(R)
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