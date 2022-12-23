MI Full Players List in IPL 2023 Auction: कैसी रहने वाली है मुंबई इंडियंस की टीम, यहां देखें पूरी लिस्ट

स्पोर्ट्स
IPL 2023 mini auction: यहां देखें पांच बार आईपीएल जीतने वाली रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस टीम की पूरी लिस्ट.
डीएनए हिंदी: मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जिसका आईपीएल में हमेशा से ही दबदबा रहा है. ये टीम पांच बार आईपीएल जीत चुकी है. हालांकि पिछले दो सीजन इस टीम के लिए अच्छे नहीं रहे. रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस इस बार पिछले दो सीजन को भूलकर बेहतरीन क्रिकेट खेलने के इरादे से उतरने के लिए तैयार है. उसके पास ऑलराउंडर पोलार्ड नहीं होंगे लेकिन आईपीएल ऑक्शन में वो कुछ अच्छे खिलाड़ी जरूर अपनी टीम में लेने की पूरी कोशिश करेगी.
मुंबई इंडियंस ने अपने कोर ग्रुप के खिलाड़ियों को जरूर रिटेन किया है, जिसमें रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन और जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े नाम शामिल हैं. साथ ही तिलक वर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों पर भी दांव लगाया गया है.
ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पोलार्ड के बिना मुंबई इंडियंस इस बार आईपीएल में कितना कमाल कर सकेगी या फिर ये सीजन भी उसके लिए पुराने दो सीजन के जैसे ही खराब जाएगा.
|Player Name
|Country
|Age
|Role
|Auction Price
|Rohit Sharma (c)
|India
|35 years
|Batsman
|INR 16 Cr(R)
|Suryakumar Yadav
|India
|32 years
|Batsman
|INR 8 Cr(R)
|Tilak Varma
|India
|20 years
|Batsman
|INR 1.70 Cr(R)
|Ramandeep Singh
|India
|25 years
|Batsman
|INR 20 Lakhs(R)
|Dewald Brevis
|India
|19 years
|Batsman
|INR 3 crores(R)
|Ishan Kishan (wk)
|India
|24 years
|WK-Batsman
|INR 15.25 crores(R)
|Jasprit Bumrah
|India
|29 years
|Bowler
|INR 12 Cr(R)
|Kumar Kartikeya Singh
|India
|24 years
|Bowler
|INR 20 Lakhs(R)
|Jofra Archer
|England
|27 years
|Bowler
|INR 8 crores(R)
|Hrithik Shokeen
|India
|22 years
|All-rounder
|INR 20 Lakhs(R)
|Arjun Tendulkar
|India
|23 years
|All-rounder
|INR 30 Lakhs(R)
|Tim David
|Singapore
|26 years
|All-rounder
|INR 8.25 Crores(R)
|Tristan Stubbs
|South Africa
|22 years
|WK-Batsman
|INR 20 lakhs(R)
|Arshad Khan
|India
|25 years
|All-rounder
|INR 20 lakhs(R)
|Akash Madhwal
|India
|29 years
|Bowler
|INR 20 lakhs(R)
|Jason Behrendorff
|Australia
|32 years
|Bowler
|Traded from RCB
|Cameron Green
|Australia
|23
years
|All-rounder
|INR 17.50 Cr(R)
|Jhye Richardson
|Australia
|26
years
|Bowler
|INR 1.5 Cr(R)
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