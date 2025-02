आईपीएल 2025 के लिए मुंबई इंडियंस की जर्सी लॉन्च हो गई है. जिसका वीडियो मुंबई इंडियंस ने जारी कर दिया है. इस वीडियो में हार्दिक पांड्या फैंस को मैसेज देते हुए दिखाई दे रहे हैं.

हार्दिक आईपीएल 2025 में टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे. इसी को लेकर उनको एक भावुक अपील की है. मुंबई ने ऑक्शन से पहले हार्दिक के साथ रोहित, सूर्या और बुमराह को रिटेन किया था. आइए जानें क्या बोले कप्तान हार्दिक पांड्या.

हार्दिक का फैंस से भावुक अपील

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने वीडियो में कहा कि हमारे लिए पिछला सीजन भूलने वाला रहा था. मगर अब नए सीजन की बारी है.

CAPTIAN HARDIK PANDYA IN NEW JERSEY OF MUMBAI INDIANS 🫶 pic.twitter.com/XPoMAvfeZY