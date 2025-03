आईपीएल 2025 से पहले मुंबई इंडियंस ने एक बड़ा ऐलान किया है. टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले के लिए अपने नए कप्तान का ऐलान कर दिया है. आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च से केकेआर और आरसीबी के बीच मुकाबले से होगा. वहीं अगले दिन इस सीजन का डबल हेडर मुकाबला खेला जाना है. रविवार 23 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच को हार्दिक पांड्या नहीं खेल पाएंगे. क्योंकि पिछले सीजन उनपर एक मैच का बैन लगा था. ऐसे में उनकी जगह फ्रेंचाइजी ने इस दिग्गज को कमान सौंप दी है.

मुंबई इंडियंस ने बुधवार 19 मार्च को नए कप्तान का ऐलान किया है. हार्दिक पांड्या की जगह चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टीम ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी सौंपी है. आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के पहला मुकाबले के लिए सूर्यकुमार यादव कप्तान होंगे. हालांकि हार्दिक पांड्या वापस आने के बाद टीम की कमान संभाल लेंगे.

🚨 SURYAKUMAR YADAV WILL LEAD MUMBAI INDIANS VS CSK. 🚨



- Hardik Pandya not available due to the slow overrate ban he got last season. pic.twitter.com/Er0OErg5Zl