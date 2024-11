Mumbai City FC vs Kerala Blasters ISL 2024-25: इंडियन सुपर लीग 2024-25 में रविवार (3 नवंबर 2024) की रात गजब की रोमांचक साबित हुई. मुंबई सिटी एफसी और केरला ब्लास्टर के बीच खेल का पहला हाफ जितना बोरिंग रहा, दूसरे हाफ में उतना ही गजब का थ्रिल देखने को मिला. हर मिनट बीतने के साथ मैच में ऐसा थ्रिल आया मानो अगाथा क्रिस्टी का कोई मर्डर नॉवेल चल रहा है. कभी मुंबई भारी तो कभी उसे तगड़ी चुनौती देती केरला ब्लास्टर्स. असल थ्रिल तब देखने को मिला, जब मुकाबले के आखिरी 19 मिनट में 3 गोल देखने को मिले. आखिर में मुंबई सिटी की टीम भारी साबित हुई और केरला ब्लास्टर्स को 4-2 से पछाड़कर मुकाबला अपने नाम कर लिया.

ऐसा हुए गोल दर गोल

मुंबई सिटी एफसी और केरला ब्लास्टर एफसी के बीच यह मुकाबला मुंबई के फुटबॉल एरिना में खेला गया है. हाफ टाइम तक मुंबई ने 1-0 से बढ़त बना रखी थी. इसके बाद दूसरा हाफ शुरू होते ही खेल का नजारा ही पलट गया. मुंबई ने अपना दूसरा गोल किया तो जवाब में केरला ब्लास्टर्स ने भी गोल दागकर रोमांच बढ़ा दिया. इसके बाद आखिरी मिनट तक दोनों टीमों के बीच एक-दूसरे के गोलपोस्ट पर जबरदस्त जद्दोजहद देखने को मिली.

मुंबई और केरला के हेड टू हेड आंकड़े

मुंबई सिटी एफसी और केरला ब्लास्टर के बीच अब तक 20 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इस दौरान मुंबई ने 9 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि केरला ने 5 मैचों में जीत हासिल की है. हालांकि 6 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं. इन आंकड़ों को देखने के बाद मुंबई का केरला पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है. वहीं इस मैच में भी मुंबई अपना दबदबा बनाए है.

