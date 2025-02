भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया. मुकाबला देखने के लिए भारत के बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे थे. सबने अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को खूब इंजाय किया. इंग्लैंड के खिलाफ युवा ओपनर बल्लेबाज ऐसे बैंटिग कर रहा था.

जैसे मानो वो हर गेंद को सीमा रेखा से बाहर फेंक देंगे. भारत के दिग्गज बिजनेसमैन मुकेश अंबानी भी अभिषेक की पारी से अछूते नहीं रहे. वो अभिषेक की बल्लेबाजी देखकर उनके फैन बन गए. मुकेश अंबानी ने अभिषेक के अर्धशतक बनाने के बाद स्टैंड में खड़े होकर तालियां बजाई.

आखिरी टी20 में कर दी छक्कों की बारिश

भारत के युवा ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी मैच में छक्कों की बारिश कर दी. वो भारत की ओर से टी20 प्रारुप के 1 पारी में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 135 रनों की पारी जिसमें 13 छक्के और 7 चौके देखने को मिले.

Even Mukesh Ambani saab is standing and clapping for Abhishek Sharma. Madness at Wankhede. pic.twitter.com/TGrQRGjfAN