बीसीसीआई ने रविवार 16 फरवरी को इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया था. आईपीएल 2025 का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा. जबकि दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. वहीं बीसीसीआई ने एमएस धोनी की एक तस्वीर साझा की है, जिसके बाद ऐसा कयास लगने लगा है कि धोनी का आखिरी बार आईपीएल खेलेंगे. इस पोस्ट से कहा जा रहा है कि सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का आईपीएल 2025 फेयरवेल सीजन होगा. आइए जानते हैं कि बीसीसीआई ने ऐसा क्या पोस्ट किया है.

बीसीसीआई ने शेयर की पोस्ट

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के अपने एक्स अकाउंट पर एमएस धोनी की फोटो शेयर की है. इसके अलावा उन्होंने कैप्शन में लिखा, "चेपॉक में थाला की वापसी. एमएस धोनी का विदाई आईपीएल सीजन 23 मार्च को चिर प्रतिद्वंद्वी मुंबई इंडियंस के खिलाफ ब्लॉकबस्टर मुकाबले के साथ शुरू होगा. आईपीएल 2025 में अध्याय शुरू होता है, क्या आप तैयार हैं?"

𝐓𝐡𝐚𝐥𝐚 𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐚𝐭 𝐂𝐡𝐞𝐩𝐚𝐮𝐤! 💛🔙



MS Dhoni’s farewell #IPL season kicks off on March 23 with a blockbuster clash against arch-rivals Mumbai Indians. 🐐💛



An unforgettable chapter begins in IPL 2025 – are you ready? 🏏#IPL2025 #MSDhoni pic.twitter.com/n1TUia3ww4