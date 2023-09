MS Dhoni in USA: पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ खेलते नजर आए धोनी, अमेरिका में भी दिख रही माही की दीवानगी

डीएनए हिंदी: आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत का डंका बजवाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर चर्चा में हैं. धोनी इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ नजर आए हैं. धोनी अमेरिका में हैं, उनको सन्यास लिए तीन साल हो चुके हैं लेकिन उनके लिए क्रिकेट फैंस की दीवानगी कम होने का नाम नहीं ले रही है. ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान ही दोनों गोल्फ खेलते भी नजर आए हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ही धोनी को न्योता दिया था और उनके लिए उन्होंने गोल्फ गेम भी होस्ट किया. धोनी इस दौरान मजे से गोल्फ खेलते नजर आ रहे हैं. बता दें कि इससे पहले धोनी का एक वीडियो सामने आया था जब वो यूएस ओपन 2023 में कार्लोस अलकराज और ज्वेरेव के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखने गए थे. यह मैच अलकराज ने ही जीता था.

Former US president Trump playing golf with Dhoni.

Thala fever in USA.#dhoni #thala pic.twitter.com/RdUNORQUdW