MS Dhoni Latest Photos: कभी नहीं देखा होगा धोनी का ऐसा लुक, बदल गया हेयर और बियर्ड स्टाइल, सामने आई लेटेस्ट फोटो

डीएनए हिंदी: क्या आपको विश्वास होगा कि धोनी अपने शहर में ही रास्ता भूल जाएं. जिस भारतीय कप्तान ने मैदान पर ऐसे ऐसे फैसले लिए जिससे विरोधी टीम को हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा वह फिलहाल अपने शहर में हैं. क्रिकेट से दूर चल रहे धोनी इस समय कफी खेतों में फार्मिंग करते नजर आ रहे हैं तो कभी रांची के लोकल एरिया में घूमते हुए दिख रहे हैं. धोनी को क्रिकेट से संन्यास लिए हुए 4 साल होने वाले हैं लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग आज भी बरकरार है. धोनी की सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह पहले से पूरी तरह बदले हुए लग रहे हैं. धोनी ने दोबारा अपने बाल बड़े कर लिए हैं तो दाढ़ी भी पूरी तरह बदल गई है.

सोशल मीडिया पर धोनी की एक वीडियो वायरल हो रही है जो आज कल की ही है. इस वीडियो को रांची के किसी स्थानीय राहगिर ने बनाया है. धोनी इस वीडियो में आगे का रास्ता पूछ रहे हैं. कार्स और बाइक्स के शौकीन धोनी ड्राइंड सीट पर नहीं बैठे हैं. उनके साथ कोई और है जो ड्राइव कर रहा है. धोनी की यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है.

इस वीडियो में धोनी उनसे रांची जाने का रास्ता पूछते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्हें स्थानीय लोग किसी गोल चक्कर से जाकर रांची के लिए निकलने का रास्ता बता रहे हैं. इस दौरान कई फैंस उनके साथ सेल्फी लेते हैं और जब वह सब धोनी से मिल लेते हैं तो धोनी अब आगे निकले के लिए कहते हैं.

