MS Dhoni ICC Hall of Fame: भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है. धोनी इस प्रतिष्ठित सूची में जगह पाने वाले भारत के 11वें क्रिकेटर बन गए हैं. उनके साथ ही इस साल दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को भी इस सम्मान से नवाजा गया है.

दरअसल, धोनी ने करीब पांच साल पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. उनका अंतिम मैच 2019 वनडे विश्व कप का सेमीफाइनल था, जिसमें भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद धोनी ने अचानक 15 अगस्त 2020 को अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया.

‘कैप्टन कूल’ के नाम से मशहूर धोनी को भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक माना जाता है. रांची से आने वाले इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने भारत को अपनी कप्तानी में तीन बड़े आईसीसी खिताब जिताए जिसमें 2007 का टी20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है. बता दें, धोनी भारत के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने तीनों ICC टूर्नामेंट अपने नेतृत्व में जीते हैं. इसके अलावा 2010 और 2016 के एशिया कप खिताब भी भारत ने उन्हीं की कप्तानी में जीते थे.

धोनी से पहले भारत के जिन खिलाड़ियों को ICC हॉल ऑफ फेम में जगह मिल चुकी है, उनमें सुनील गावस्कर, कपिल देव, बिशन सिंह बेदी, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनोद मांकड़, डियान एडुल्जी, वीरेंद्र सहवाग और नीतू डेविड शामिल हैं. धोनी की यह उपलब्धि उनके गौरवशाली करियर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए गर्व की बात है.

