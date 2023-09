MS Dhoni को पूर्व टीममेट ने बताया अजीब इंसान, जानें चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के बारे में दोस्त ने क्यों कहा ऐसा

डीएनए हिंदी: महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की लीडरशिप और क्रिकेट को लेकर दीवानगी से पूरा देश परिचित है. उनके पूर्व टीममेट रॉबिन उथप्पा ने उनके बारे में कुछ हैरान करने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने धोनी की कुछ अजीब आदतों के बारे में बात करते हुए कहा कि कुछ चीजों को लेकर वह काफी सतर्क रहते हैं. उथप्पा ने यह भी कहा कि धोनी की कप्तानी में सीएसके के लिए खेलना उनके लिए रोमांचक अनुभव रहा था.

चिकन के बिना ही खाते हैं बटर चिकन

धोनी के खाने की आदत पर बात करते हुए पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने कहा कि सीएसके के कप्तान अपनी फिटनेस और डाइट को लेकर बहुत सतर्क हैं. सीएसके के लिए खेल चुके उथप्पा ने कहा, 'हम हमेशा साथ खाना खाते थे. सुरेश रैना, इरफान पठान, आरपी सिंह, पीयूष चावला, मुनाफ, एमएस और मैं हमारा ग्रिप था जो इकट्ठे ही खाना खाता था. उथप्पा ने बताया कि हमारा ग्रुप दाल मखनी, बटर चिकन, जीरा आलू, गोभी और रोटियां आर्डर करते थे. माही अपने खाने को लेकर बहुत नियमित हैं औव वह रोटी के साथ सिर्फ बटर चिकन की ग्रेवी खाते थे. जब वह चिकन खाते हैं तो रोटी नहीं खाते हैं.

