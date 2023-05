IPL 2023: Yuzvendra Chahal ने रचा नया कीर्तिमान, बने आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज

Most wickets in the IPL: कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नीतीश राणा को शिमरन हेटमायर के हाथों कैच करवा कर चहल ने यह उपलब्धि हासिल की.

Most wickets in ipl yuzvendra chahal becomes the highest wicket taker in the indian premier league