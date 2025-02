घरेलू क्रिकेट में दमदार बल्लेबाजी करने से लिए फेमस शेल्डन जैक्सन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. सौराष्ट्र के इस क्रिकेटर ने आईपीएल में भी अपनी छाप छोड़ी था. मगर वो वहां पहचान नहीं बना पाए.

गुजरात के खिलाफ सौराष्ट्र के हारते ही शैल्डन जैक्सन ने संन्यास की घोषणा कर दी. उनकी तुलना भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुआ करती थी.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गजब का रिकॉर्ड

शैल्डन जैक्सन ने सौराष्ट्रा के लिए 105 फर्स्ट क्लास मैच खेले. जिसमें उनके बल्ले से 45.80 की औसत से 7283 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 21 शतक और 39 अर्धशतक भी जड़े. जैक्सन का बेस्ट स्कोर 186 रन रहा और वो एक भी दोहरा शतक नहीं लगा पाए.

Sheldon Jackson retires from professional cricket after scoring close to 12,000 runs with 31 centuries across formats



Congratulations @ShelJackson27 for a brilliant career and wish you all the very best for your next innings! ❤️ pic.twitter.com/kmWi0tvBZe