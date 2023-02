91 पर नामाीबिया को किया ढेर फिर 92 रन का लक्ष्य हासिल करने में छूटे पसीने, वनडे का सबसे रोमांचक मुकाबला

UAE vs Namibia: नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 31.1 ओवर में 91 रन बनाए और इसे डिफेंड करने में पूरी ताकत लगा दी.

