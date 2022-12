Most Run in T20I 2022: साल 2022 में भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले पांच बल्लेबाज

Most T20I Runs In 2022 By Indians: सूर्यकुमार यादव ने इस साल दो टी20 क्रिकेट में शतक लगाए हैं और 9 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं.

