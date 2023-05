विराट और बाबर मिलकर भी क्रिस गेल के इस रिकॉर्ड के आसपास नहीं फटकते

क्रिकेट की दुनिया के द यूनिवर्स बॉस कहे जाने वाले क्रिस गेल के नाम ऐसे कई रिकॉर्ड हैं, जिसे तोड़ना या उसके आसपास पहुंचना विराट जैसे खिलाड़ी के लिए भी मुश्किल है.

most century in t20 cricket chris gayle hits 22 hundreds virat kohli and babar azam