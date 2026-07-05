'हमारा लक्ष्य फाइनल तक पहुंचना...' कनाडा के खिलाफ जीत के बाद मोरक्को के कोच जाहिर किए अपने इरादे

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मोरक्को और कनाडा के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में मोरक्को ने एकतरफा मुकाबला अपने नाम किया और कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्का कर ली है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मोरक्को और कनाडा के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में मोरक्को ने एकतरफा मुकाबला अपने नाम किया और कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्का कर ली है. इस जीत के बाद मोरक्को ने अपना इरादा साफ तौर पर जाहिर कर दिया है. मोरक्को के हेड कोच मोहम्मद ओआहबी का कहना है कि उनकी टीम अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 में किसी सरप्राइज टीम के तौर पर नहीं बल्कि एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आई है. आइए जानते हैं कि टीम के कोच ने क्या कहा है.

जीत के बाद मोरक्को कोच का बड़ा बयान

'सिन्हुआ' की रिपोर्ट के अनुसार, "मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोरक्को के कोच मोहम्मद ओआहबी ने कहा, "जब लोग अब मोरक्को के बारे में बात करते हैं, तो वो एक बड़े फुटबॉल देश के बारे में बात कर रहे होते हैं. ये गर्व की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो बस शुरुआत है. हम आगे बढ़ते रहना चाहते हैं. हम दूसरे हाफ में बेहतर थे. कनाडा ने भी उतना ही आक्रामक खेल खेला, लेकिन उनका प्रदर्शन उतना अच्छा. हमने जो बदलाव किए, उनका असर दिखा. हम खेल पर ज्यादा नियंत्रण में थे. हमने उनके डिफेंस के पीछे से पास देने की कोशिश की, जिससे उन्हें अपने ही गोल की तरफ मुड़कर बचाव करना पड़ा. ये रणनीति हमारे लिए काफी कारगर रही."

कनाडा के खिलाफ एकतरफा जीत के बाद भी ओआहबी कहा, "मुझे अब तक के सबसे मुश्किल मैच की उम्मीद थी और मैं सही था. मुझे सच में लगा था कि ये टीम हमारे लिए समस्या खड़ी करेगी. राउंड ऑफ 16 में आमतौर पर 3-0 जैसे स्कोर बहुत कम देखने को मिलते हैं." इस जीत के साथ मोरक्को ने एक बार फिर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. टीम ने 2022 में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनकर इतिहास रचा था और अब वो लगातार दूसरी बार अंतिम आठ में पहुंची है.

कोच मोहम्मद ओआहबी ने कहा, "हम रुकना नहीं चाहते. हम वही महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. हमारा लक्ष्य फाइनल तक पहुंचना है. ये किसी विरोधी से बदला लेने की बात नहीं है. हम सिर्फ जितना संभव हो उतना आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने देश को गर्व महसूस कराना चाहते हैं."

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