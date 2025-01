भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट में खेला जा रहा है. जिसमें भारत ने अपने प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव किया है. अर्शदीप सिंह की जगह मोहम्मद शमी को टीम में जगह दी गई है. जो पिछले 14 महीने से चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे थे.

मोहम्मद शमी ने भारत के लिए आखिरी मुकाबला वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में खेला था. जिसके बाद वो घुटने की चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे थे. उनको इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में वापसी करने का मौका मिला है.

चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत के लिए अच्छी खबर

भारत ने 19 फरवरी से शुरु होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को जगह मिली है. उनकी इस टूर्नांमेंट से पहले प्लेइंग इलेवन में वापसी भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर हैं. वो 14 महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे. ऐसे में उनको वापसी करने का पूरा मौका मिल जाएगा.

