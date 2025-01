बिग बैश लीग 2025 का फाइनल मुकाबला सिडनी थंडर और होबार्ट हेरिकेन्स के बीच खेला गया. जिस मैच में अकेले मिशेल ओवेन ने ही होबार्ट को मुकाबला जीता दिया. सिडनी थंडर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए.

जिसमें जेसन सांघा और डेविड वार्नर के बल्ले से कमाल की पारी देखने को मिली. लेकिन इन दोनों की पारी को मिशेल ओवेन ने फेल कर दिया.

बिग बैश इतिहास का जड़ा सबसे तेज शतक

बिग बैश लीग 2025 के फाइनल मैच में होबार्ट हेरिकेन्स के ओपनर बल्लेबाज मिशेल ओवेन ने बल्ले से आग लगा दी. उन्होंने 39 गेंदों पर शतक लगा दिया. जोकि बिग बैश इतिहास का सबसे तेज शतक बन गया.

The most incredible T20 innings.



Here's all the highlights from Mitchell Owen's 108 off 42 balls. #BBL14 pic.twitter.com/2hNwtCimWF