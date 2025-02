दुनियाभर के क्रिकेट फैंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बड़ी ब्रेसबी से इंतजार कर रहे हैं. ये टूर्नांमेंट पाकिस्तान और दुबई में खेला जाना है. पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी टीमों ने अपने स्कॉड का ऐलान कर दिया है. मगर इस टूर्नांमेंट से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है.



ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर पूरे टूर्नांमेंट से ही बाहर हो गए हैं. मगर उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक नहीं की है.

मिचेल मार्श हुए बाहर

चैंपियंस ट्रॉफी के स्कॉड में स्टार ऑलराउंडर मिचेल मार्श को जगह मिली थी. लेकिन वो चोट की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं. मार्श इस समय पीठ की चोट के चलते समस्या से जूझ रहे हैं.

🚨 Mitch Marsh has been ruled out of the ICC Champions Trophy with a back issue



